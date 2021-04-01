Инсайдер рассказал о плане Меган Маркл родить дома

По словам инсайдера, Меган хотела родить сына Арчи во Фрогмор-коттедже, на тот момент в их с принцем Гарри резиденции. Но роды задерживались, поэтому было принято решение поехать в частную Портлендскую больницу Лондона, где 6 мая появился на свет первенец герцогов Сассекских.

“План Меган был в том, чтобы родить Арчи дома. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах… В конце концов, врачи рекомендовали ей лечь в больницу, а безопасные роды и здоровье Арчи — единственное, что ее тогда заботило”, — рассказал инсайдер.

Теперь же Меган планирует дочку рожать дома. “Сейчас они живут в прекрасном доме в Калифорнии, и это отличное место, чтобы родить девочку”, — поделился инсайдер.

Отмечается, что дочь принца Гарри и Меган Маркл станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов.