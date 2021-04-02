Собака Михаила Полицеймако покусала пожилого соседа

Эта новость оказалась неприятным сюрпризом даже для главных “виновников”: о том, что на него подали в суд, Михаил Полицеймако узнал из прессы. Причина конфликта — нападение его собаки на соседа артиста, писателя Валентина Лаврова. По словам пострадавшего, прошлой осенью пес вырвал у него кусок мяса, из-за чего писателю пришлось десять раз ездить на уколы и перевязки. Правда, хозяин животного в этом сильно сомневается, ведь “злая собака” на деле оказалась йоркширским терьером — это одна из самых маленьких и дружелюбных пород. Средний вес таких животных — до трех килограммов.

“На самом деле, это очень грустная ситуация, — вздохнул актер. — Мой сосед в почтенном возрасте, видимо, он не очень понимает, что происходит. У нас крошечный йорк, который умещается у меня на ладони , это собака моих детей. Видимо, он просто его облаял. Если у нас так все устроено, что любой человек может с бухты-барахты подать на тебя в суд, что ж — значит, придется защищаться. О каком-то досудебном перемирии речь не идет: сосед — сложный человек и с ним очень тяжело говорить, он постоянно хамит и оскорбляет”.