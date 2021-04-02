Спустя 10 лет после смерти обнародованы последние слова Людмилы Гурченко

Актриса не страшилась обсуждать со своим близким другом и по совместительству стилистом Асланом Ахмадовым собственные похороны, давая точные рекомендации по проведению прощальной церемонии. “Аслан, ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье”, — обращалась она к нему, чувствуя, что время рано или поздно придет.

Несмотря на то, что все, по мнению эстрадной певицы, должно было быть идеально, лишних вычурных и пафосных элементов она не хотела. “Хочу, чтобы все было очень вежливо, деликатно на похоронах. Должно быть много цветов, но не у лица”, — высказывала пожелания звезда.

Более того, Людмила убедительно просила своих коллег не использовать в материалах после ее смерти слова “великая”, “прекрасная”, “любимая миллионами”, “заслуженная”, “необыкновенная”. Ей хотелось простоты и искренности. “Напишите просто — Людмила Гурченко. Не люблю я весь этот пафос”, — добавила популярная артистка.

“Скромность — главная ее черта. За это и любили советских актеров. Воспитанные, элегантные, без звездности, но с изыском эх, было время”, — с сожалением об ушедших медийных личностях говорят в сети.