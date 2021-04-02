02.04.2021, 15:43
Названы дата возвращения “Дома-2” на экраны и имена ведущих шоу(1)
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Реалити-шоу “Дом-2”, как и сообщалось ранее, возвращается в эфир на телеканале “Ю”. Но теперь это не просто информация из СМИ, а подтвержденый руководством канала факт. Сообщается, что проект получит название “Дом-2. Новая любовь” и будет транслироваться утром и вечером.
Формат останется тем же, а увидеть новые выпуски можно будет уже с 19 апреля.
Состав ведущих тоже не изменился, старая гвардия в лице Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Ольги Орловой, Влада Кадони и Андрея Черкасова продолжит свою работу. Кроме того, “звездных” участников также оставят в проекте, но к ним присоединятся новые.