Названы дата возвращения “Дома-2” на экраны и имена ведущих шоу

Формат останется тем же, а увидеть новые выпуски можно будет уже с 19 апреля.

Состав ведущих тоже не изменился, старая гвардия в лице Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Ольги Орловой, Влада Кадони и Андрея Черкасова продолжит свою работу. Кроме того, “звездных” участников также оставят в проекте, но к ним присоединятся новые.