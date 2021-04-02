02.04.2021, 17:00
На автоблогера, устроившего ДТП в центре Москвы, завели уголовное дело. Защищать его рвется Эльман Пашаев
screenshot - youtube
На скандального пранкера Эдварда Била завели уголовное дело по статье 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. Ему грозит до двух лет тюрьмы. К слову, на блогере уже числится огромное количество штрафов за превышение скорости. Всего на его счету более 300 нарушений только с начала этого года, — подсчитал Super.
Напомним, вчера на Смоленской площади произошло страшное ДТП, виновником которого стал блогер Эдвард Бил. В аварии столкнулись пять машин, в результате чего в салоне зажало женщину. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.
“Если ко мне обратятся, я готов поработать по этому делу с блогером, — заявил Эльман Пашаев. — Но я не буду как Добровинский сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги. У нормального адвоката на такие глупости и времени-то нет”. И эта “шпилька” в адрес Добровинского сделана не на ровном месте: тот уже заявил, что хочет представлять интересы пострадавших.