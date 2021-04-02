На автоблогера, устроившего ДТП в центре Москвы, завели уголовное дело. Защищать его рвется Эльман Пашаев

Напомним, вчера на Смоленской площади произошло страшное ДТП , виновником которого стал блогер Эдвард Бил . В аварии столкнулись пять машин, в результате чего в салоне зажало женщину. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь.

“Если ко мне обратятся, я готов поработать по этому делу с блогером, — заявил Эльман Пашаев. — Но я не буду как Добровинский сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги. У нормального адвоката на такие глупости и времени-то нет”. И эта “шпилька” в адрес Добровинского сделана не на ровном месте: тот уже заявил, что хочет представлять интересы пострадавших.