Неожиданная развязка дела об измене Тарзана

Напомним, муж артистки привел в ее квартиру двух девушек — начинающую актрису Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову, известную в Анголе русскую певицу МилаНову. С первой у Тарзана случился интим, а вторая по ее просьбе записала на видео их воркование голышом. Наташа Королева в ответ заявила, что из ее дома украли украшения стоимостью 5 миллионов, а скандальный ролик потребовала признать порнографией. Оба дела уже расследованы и переданы в прокуратуру.

Но самое удивительное, что наказать артистка решила вовсе не любовницу супруга, а ее подругу Милану. Шульженко по обоим делам проходит как свидетель, а МилаНова — обвиняемая. И сроки очень серьезные: по краже — до 10 лет за решеткой, по порнографии — до шести.

“Наконец закончился следственный процесс и я могу говорить. Все это время я живу, как в аду, — призналась МилаНова. — Только представьте, двое суток я просидела в СИЗО на Петровке, где содержатся самые опасные преступники! А сейчас я в ожидании суда”.

По словам девушки, у нее были очные ставки с Тарзаном-Глушко и теперь уже бывшей подругой Шульженко.

“С Сергеем мы даже немного поговорили, и он вроде как меня простил, но на самом деле мне подложили бомбу замедленного действия. Мне было сказано: “Милана, твоя проблема, что это дело по звонку”, — продолжает обвиняемая. — На меня повесили абсолютно всё: и кражу, и съемку, и распространение порно. Статьи серьезные, срок грозит не маленький. У меня только один вопрос к Наталье: “Почему я!?”. Ведь кто раздвигал ноги? — Шульженко! Кто отнес видео на телеканал? — Шульженко! Кто мечтал о славе и деньгах? — Шульженко! И прошу заметить, и то, и другое она получила! А я же стала козлом отпущения. При этом хочу отметить, что Сергей — не первая жертва Шульженко, она уже проделывала этот трюк с видео с ее бывшим парнем, тоже известным стриптизером. И выжидала тогда четыре года, чтобы отдать на телевидение”.

Миломанова в шоке, ведь сейчас от нее все отвернулись и не у кого просить поддержки.

“Я согласна, что моя вина тоже есть, но я уже изрядно поплатилась. Моя репутация запятнана, и я не знаю, как с этим жить дальше, — плачет МилаНова. — Наташа Королева превратила мою жизнь в ад. Неужели она готова жить с этим всю жизнь, зная, что сломала жизнь невиновному человеку и отправила его за решетку к убийцам и наркоманам? Посадите меня хоть на десятый детектор лжи, я ко всему готова. Я не вижу другого выхода. У меня нет сил бороться ни морально, ни физически, у меня нет связей и знакомств в России. Я прошу какой-то защиты, помощи у народа! Может, хотя бы огласка остановит Наталью и она одумается!”