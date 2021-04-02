Три секс-позы, которые могут привести к перелому пениса

Спутать травму пениса, полученную во время секса, ни с чем невозможно: слышен хрустящий звук (худший звук в мире), эрекция моментально пропадает, пенис меняет цвет и становится настораживающе лиловым.

В своем недавнем исследовании ученые из бразильского государственного Университета Кампинаса подробно изучили 44 случая поломки пениса. Оказалось, что в 28 случаях из 44 (то есть в большинстве) в травме пенисов разных размеров были виноваты три позы. Мы считаем своим долгом сообщить тебе какие, а уж потом живи как знаешь.

“Наездница”

Увы, одна из самых популярных и любимых людьми во всем мире поз крайне опасна для пениса. Ведь в ней скорость и интенсивность проникновений контролирует партнерша, а она может потерять над собой контроль из-за твоей невероятной привлекательности и раздухариться — иными словами, с большой скоростью опускать свой вес на твой пенис. Небольшое отклонение от правильного направления — и риск оказаться среди ночи в травмпункте заметно возрастает.

“Мужчина сзади”

Казалось бы, в данной позиции мужчина полностью контролирует ситуацию и в состоянии защитить свой пенис от травмы. Но нет. По наблюдениям ученых, 29% травм пениса случаются в этой позиции из-за того, что мужчина ведет себя так, будто втайне мечтал о карьере порноактера.

“Миссионерская”

Каково?! Самая классическая, невинная поза в мире! И тем не менее…

Если все-таки травма случилась, первым делом отправляйся к врачу, не откладывай визит под предлогом, что прежде тебе нужно подстричь когти коту. Чем быстрее ты обратишься к врачу, тем лучше. Процедура по лечению сломанного пениса занимает не больше часа, а вернуться к активной сексуальной жизни можно уже через месяц. А тем временем успокаивай себя мыслью, что пенис, хоть и травмированный, при тебе, он никуда не исчез.