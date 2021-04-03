Шоубиз
03.04.2021, 12:01

Друзья или мошенники? Кто делает из немощного Вячеслава Зайцева звезду ТикТока

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screenshot - youtube
Разгорается скандал вокруг имени 83-летнего российского модельера. Вокруг него невесть откуда появились какие-то странные люди: одни продавали билеты на день его рождения, другие поселились в его доме и снимают видео, которое затем выкладывают в ТикТок...

На этой неделе Super выпустил большое расследование. Вот что мы из него узнали:

1. Юмористические и не очень видео со страдающим болезнью Паркинсона Зайцевым регулярно публикует в своих аккаунтах в Тиктоке семья Гарафутдиновых: Галина и ее дети — Лучана и Тимур. Все трое тяготеют к публичности, глава семейства — в прошлом участница различных телешоу, Тимур — некогда участник “Дома-2”, строит карьеру музыканта и даже успел записать дуэт с Иосифом Кобзоном. Сейчас Тимур и Лучана занимаются развитием собственного музыкального лейбла, а Галина увлеклась благотворительностью. Семейку описывают как “друзей”, а еще чаще — “знакомых” Зайцева, при этом рядом не видно родственников и членов его семьи. Галина Гарафутдинова резко отвергает обвинения комментаторов в “эксплуатации немощного старика” и утверждает, что Вячеслав Михайлович сам не против сниматься в их роликах и ему это нравится.

2. Единственный сын Вячеслава Зайцева Егор не вхож в дом отца. По словам мужчины, он не приезжал к нему с 2015 года. Из-за постоянного присутствия незнакомцев и “неприятных людей” в доме отношения между отцом и сыном испортились. Но Зайцев-младший все еще является гендиректором дома моды, поэтому продолжает поддерживать бизнес, хотя и тот уже в плачевном состоянии. О том, каким образом в доме Вячеслава оказалось тикток-семейство Гарафутдиновых, ничего не известно, но, по словам Егора, они обитают там уже давно.

3. Еще одни странные люди — Вадим и Алмаз Хусаиновы. Именно они стали организаторами последнего дня рождения модельера, куда пришли Алла Пугачева, Максим Галкин, Татьяна Михалкова и другие знаменитые друзья Славы Зайцева. “Вячеслав Михайлович творческий гений, но, к великому сожалению, в людях плохо разбирается. Да, Вадим и Алмаз, которые себя озвучили, что они личные помощники, хотя их абсолютно никто не уполномочивал, — утверждает заместитель гендиректора Дома моды Расул Ахмедов. — Я их называю “общественный шлак”. Мы с Егором занимаемся тем, что пытаемся от Вячеслава Михайловича отогнать всю шушеру, которая кормится за счет него и использует старика, очень некрасиво использует”.

А теперь стало известно, что московская прокуратура заинтересовалась этим делом. “Прокуратура города Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования”, — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры по Москве Людмила Нефедова.

Гарафутдиновы даже выпустили линию одежды совместно с Зайцевым. Только сам кутюрье об этом узнал от журналистов. Кроме того, Вячеслав Михайлович подтвердил, что это его модели, но никто не ставил пожилого дизайнера в известность о том, что они ушли в оборот. “Я не знал об этом. Для меня неожиданно, не договаривался. Я мог подарить принт из чисто человеческих побуждений. Но чтобы продавать модели одежды с моими принтами — не знаю, для меня это открытие”, — удивился Зайцев.

Далеко не единственное для него открытие… Дизайнер также не подозревал, что на его день рождения продавались входные билеты, стоимость которых по разным данным доходила до 1700 евро.

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