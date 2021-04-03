Друзья или мошенники? Кто делает из немощного Вячеслава Зайцева звезду ТикТока

На этой неделе Super выпустил большое расследование. Вот что мы из него узнали:

1. Юмористические и не очень видео со страдающим болезнью Паркинсона Зайцевым регулярно публикует в своих аккаунтах в Тиктоке семья Гарафутдиновых: Галина и ее дети — Лучана и Тимур. Все трое тяготеют к публичности, глава семейства — в прошлом участница различных телешоу, Тимур — некогда участник “Дома-2”, строит карьеру музыканта и даже успел записать дуэт с Иосифом Кобзоном. Сейчас Тимур и Лучана занимаются развитием собственного музыкального лейбла, а Галина увлеклась благотворительностью. Семейку описывают как “друзей”, а еще чаще — “знакомых” Зайцева, при этом рядом не видно родственников и членов его семьи. Галина Гарафутдинова резко отвергает обвинения комментаторов в “эксплуатации немощного старика” и утверждает, что Вячеслав Михайлович сам не против сниматься в их роликах и ему это нравится.

2. Единственный сын Вячеслава Зайцева Егор не вхож в дом отца. По словам мужчины, он не приезжал к нему с 2015 года. Из-за постоянного присутствия незнакомцев и “неприятных людей” в доме отношения между отцом и сыном испортились. Но Зайцев-младший все еще является гендиректором дома моды, поэтому продолжает поддерживать бизнес, хотя и тот уже в плачевном состоянии. О том, каким образом в доме Вячеслава оказалось тикток-семейство Гарафутдиновых, ничего не известно, но, по словам Егора, они обитают там уже давно.