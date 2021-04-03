ФОТО | Собака “превратилась” в ковер и напугала хозяев

Впервые это произошло во время совместного похода в магазин. Девушка посадила собаку в корзину для белья, в которой она свернулась калачиком так, что ни ушей, ни хвоста видно не было — мастер маскировки.

“Для меня всегда задачка понять, где у Зури голова, а где хвост. Когда она неподвижно лежит, то действительно похожа на ковер. Стоило мне тогда увидеть Зури в корзинке, как я не смогла даже заметить ее глаза”, — делится Джейн. Попробуйте найти Зури и на этом снимке!