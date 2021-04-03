ФОТО | “Смотри, что потерял”: после расставания с Олегом Майами Айза полностью обнажилась на камеру

Последней капелей стал скандал во время записи одного из шоу для YouTube, где Майами нецензурно выругался, высказав все, что думает об экс-возлюбленной. Похоже, Айзу это сильно задело, поэтому она решила “отомстить” Олегу. Так, в личных социальных сетях звезда опубликовала кадры, где позировала фотографу полностью обнаженной. Судя по всему, фото сделаны в номере отеля: 36-летняя Долматова присела на кровать с белоснежными простынями и не стесняясь демонстрировала подтянутое и спортивное тело.

Пользователи оценили эти снимки и написали сотни комментариев. “Чтоб Майами понял, кого потерял”, “Я такие тоже раньше выставляла, когда с парнем расставалась”, “Олежа, смотри-смотри”, — пишут подписчики.

К слову, поклонники сообщили Айзе, что накануне видели Олега, обнимающегося с красивой девушкой. Кто-то решил поинтересоваться, не ревнует ли она бывшего, но Долматова спокойно написала: “Не слежу за ним. Но если объятия с другими делают его счастливыми, то я только рада”, — написала блогер.

Напомним, Айза сошлась с Майами прошлой весной. Сначала бывшая Гуфа все отрицала и говорила, что они с 30-летним Олегом лишь друзья, но затем звезды начали везде появляться вместе и, в конце концов, объявили себя парой. Отношения их не были простыми — они нередко ругались, выставляя чувства напоказ, но неизменно мирились. Но сейчас решили поставить точку в отношениях.