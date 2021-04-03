ФОТО | Юлианна Караулова готовится стать мамой

“Периодически в Интернете мне писали, мол, я уже старая, когда рожу, часики ведь тикают! Это пишут всем, не только публичным людям. А если не пишут, то говорят в лицо — так, к примеру, поступают некоторые родственники. А ведь девушки в крупных городах по большей части поздно становятся мамами, ведь они занимаются карьерой. У взрослого поколения это вызывает большое количество вопросов”, — поделилась наблюдениями 32-летняя артистка на утреннем шоу “Русские Перцы” на “Русском Радио”.

Первенец исполнительницы должен появиться на свет в начале лета. Пока будущая мама не озвучивает пол малыша, хотя уже знает, кто у нее будет — сын или дочка. “По поводу имени ребенка у меня есть варианты. Когда он родится, мы посмотрим, поймем, подойдет ли ему это имя или нет. Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол, поэтому, когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно все так и есть”, — откровенничала она недавно.