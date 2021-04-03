03.04.2021, 21:13
ВИДЕО | Кот заснял на камеру день из своей жизни
“Нам всегда было интересно, куда же пропадает наш кот и почему ему не сидится дома, поэтому мы надели на него ошейник с камерой, чтобы все разузнать!” — объяснила хозяйка Васи. Так и родилась идея ролика.
В TikTok видео с экспериментом собрало 2 млн просмотров. А многие пользователи даже стали завидовать Васе и его сородичам: “То чувство, когда у кота жизнь насыщеннее и интереснее”, “Как круто быть котом”, “Даже у кота жизнь интересней, чем твоя”.