Умер Артем Тынкасов, сыгравший принца Пенапью в фильме “Не покидай…”

Артем Тынкасов родился 28 сентября 1970 года. Он снимался в кино, а также играл в театре. Артист окончил Нижегородское театральное училище, позже — Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. После этого его зачислили в труппу театра “Содружество актеров Таганки”.

Актер с 1994 по 1998 годы преподавал в Щепкинском училище, далее он перешел в ГИТИС. Тынкасов известен по различным ролям в пьесах, сыгранных в Рижском академическом театре русской драмы, в “Современнике” и театре имени Маяковского. За время работы он снялся, по меньшей мере, в 10 кинолентах, в том числе в фильме “Не покидай”, снятом режиссером Леонидом Нечаевым в 1989-м. В 2009 году умер еще один "принц" из того же фильма — Игорь Красавин: ему было 38 лет.