ФОТО | “Не простит”: Алексей Глызин опубликовал снимок Ларисы Долиной без макияжа

Как пишут СМИ, благодаря этому кадру у пользователей Сети появилась возможность оценить внешность артистов без фотошопа. Многие поклонники были удивлены тому, насколько большая разница между снимками в микроблогах знаменитостей и в данной публикации.

“Лариса Долина вам не простит это фото, на других инстастраницах она вся гладенькая, свеженькая а вы взяли и всю правду открыли”, “Выглядит это так: смотрите, какой я в 67 молодой и какая Долина в 65 старая. А Четвергов — так, для статистики”, — заявили расстроенные поклонники Долиной.

Однако были и те, кто поддержал Ларису Долину, отметив, что она “просто сморщилась, когда позировала для кадра”.

В итоге Глызин фото оставил, а вот возможность комментировать убрал.