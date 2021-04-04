Звезда "Ворониных" и "Метро" Станислав Дужников в тяжелом состоянии

Станислав Дужников родился в 1973 году в Саранске, в 1998-м окончил московское театральное училище имени Щукина, и с тех пор активно играет в театре (с 2001-го он состоял в труппе Театра Армена Джигарханяна, с 2009-го — в труппе Театра имени Чехова, кроме того, периодически появлялся в антрепризных спектаклях). Как киноактер он прославился в начале 2000-х, исполнив одну из главных ролей в комедии Романа Качанова “ДМБ”, а затем снявшись в “Даун Хаусе” того же режиссера. Однако настоящую популярность ему принесли работы на телевидении: сериалы “Остановка по требованию”, “Дальнобойщики”, “Каменская”, “Умножающий печаль”… С 2009 по 2019 годы играл Леонида Воронина, старшего брата главного героя в сериале “Воронины”. Среди последних проектов с его участием — “Угрюм-река” на Первом канале.