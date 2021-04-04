Рэпер DMX госпитализирован. Похоже, дело в наркотиках

Согласно источникам, инцидент произошел вечером в пятницу в доме у рэпера, передозировка привела к сердечному приступу. Музыканта привезли в больницу в городе Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк, он находится в отделении интенсивной терапии.

Источник сообщил, что DMX в “вегетативном состоянии”, и доктора предупреждают, что он может не выжить.

Портал отмечает, что музыкант боролся с наркотической зависимостью и несколько раз проходил курсы реабилитации.