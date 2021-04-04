Илья Резник от безденежья продал дом и судится с детскими садами(1)
“Мы всегда жили тревожно, не шиковали. Возможно, если бы мы с женой думали только о себе, нам бы хватало. Но у нас кошки-собачки, благотворительность — жена посылает деньги в фонд помощи животным. У нее родители в возрасте: папе 87 лет, маме 83 — мы за ними ухаживаем. Забот очень много, поэтому и средств не хватает. Концертов у меня нет, друзей-олигархов тоже. Есть только авторские отчисления, которые я получаю раз в три месяца, — ими мы закрываем какие-то дыры. Но мы не ноем и не просим помощи у правительства”.
Что же касается детских садов, Резник непреклонен: “Это жулики”. Речь идет о сети детских садов “Маленькая страна”. Бренд этот официально принадлежит Резнику, но владельцы садиков использовали его без разрешения. “Они за этот бренд по миллиону рублей брали с каждого детского садика только за название. 70 садиков выявил Следственный комитет. Они уже признали свою вину, уже каются. Это длинная история, они уже все попрятали. После того, как меня облили грязью, что я бедных детей обворовываю, они решили покаяться. Противно! Но для меня это дело чести и совести. Если мы выиграем компенсацию, вся она пойдет на мои детские коллективы, на несчастных животных и судебные издержки”, — надеется поэт.