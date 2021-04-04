Илья Резник от безденежья продал дом и судится с детскими садами

“Мы всегда жили тревожно, не шиковали. Возможно, если бы мы с женой думали только о себе, нам бы хватало. Но у нас кошки-собачки, благотворительность — жена посылает деньги в фонд помощи животным. У нее родители в возрасте: папе 87 лет, маме 83 — мы за ними ухаживаем. Забот очень много, поэтому и средств не хватает. Концертов у меня нет, друзей-олигархов тоже. Есть только авторские отчисления, которые я получаю раз в три месяца, — ими мы закрываем какие-то дыры. Но мы не ноем и не просим помощи у правительства”.