Екатерина Стриженова поделилась своими переживаниями после перелома в прямом эфире

Беда с Екатериной случилась в понедельник, 29 марта. В прямом эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу “Время покажет” на Первом канале Стриженова оступилась и неудачно упала — основной удар пришелся на руку. Рука тут же опухла, боль была сильная. Екатерина Стриженова созвонилась с Еленой Малышевой, после чего была госпитализирована в Боткинскую больницу. Главный теледоктор страны Елена Васильевна Малышева всегда и словом, и делом помогает коллегам. И коллега Стриженовой — Руслан Осташко очень переживал за свою соведущую. Ведущий “Время покажет” рассказал: “Травма серьезная. Сейчас главное — здоровье Кати”. В эфире программ “Время покажет” и “Доброе утро” Стриженову заменили коллеги, а Руслан Осташко на этой неделе в отсутствии соведущей пробует себя в жанре репортажа — к примеру, побывал в пунктах вакцинации.

Вот как сама Екатерина Стриженова рассказала о травме. Телеведущая после дискуссии в студии сделала несколько шагов назад, забыла, что там была ступенька — оступилась и упала. Стриженова на следующий день после операции записала видеообращение из палаты: “Я упала в нашей студии, просто оступилась. У нас там подиум и улетела, ударилась сильно — и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла — прям на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята — молодцы, не растерялись, они привели врача из “Скорой”, которая дежурила у Останкино, для другой какой-то программы. Мне быстро оказали помощь. Врач говорит — мы можем отвезти вас в травмпункт, но видно, что серьезный случай, поэтому лучше показать специалисту. Позвонили Лене Малышевой — она сказала надо ехать в Боткинскую. И “Скорая” повезла меня в “Боткинскую”. Рентген показал, что перелом сложный — со смещением, с осколками”. Телеведущей сделали операцию, поставили пластинку.