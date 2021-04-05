Екатерина Стриженова поделилась своими переживаниями после перелома в прямом эфире(1)
Беда с Екатериной случилась в понедельник, 29 марта. В прямом эфире ежедневного общественно-политического ток-шоу “Время покажет” на Первом канале Стриженова оступилась и неудачно упала — основной удар пришелся на руку. Рука тут же опухла, боль была сильная. Екатерина Стриженова созвонилась с Еленой Малышевой, после чего была госпитализирована в Боткинскую больницу. Главный теледоктор страны Елена Васильевна Малышева всегда и словом, и делом помогает коллегам. И коллега Стриженовой — Руслан Осташко очень переживал за свою соведущую. Ведущий “Время покажет” рассказал: “Травма серьезная. Сейчас главное — здоровье Кати”. В эфире программ “Время покажет” и “Доброе утро” Стриженову заменили коллеги, а Руслан Осташко на этой неделе в отсутствии соведущей пробует себя в жанре репортажа — к примеру, побывал в пунктах вакцинации.
Вот как сама Екатерина Стриженова рассказала о травме. Телеведущая после дискуссии в студии сделала несколько шагов назад, забыла, что там была ступенька — оступилась и упала. Стриженова на следующий день после операции записала видеообращение из палаты: “Я упала в нашей студии, просто оступилась. У нас там подиум и улетела, ударилась сильно — и попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. Она сильно распухла — прям на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята — молодцы, не растерялись, они привели врача из “Скорой”, которая дежурила у Останкино, для другой какой-то программы. Мне быстро оказали помощь. Врач говорит — мы можем отвезти вас в травмпункт, но видно, что серьезный случай, поэтому лучше показать специалисту. Позвонили Лене Малышевой — она сказала надо ехать в Боткинскую. И “Скорая” повезла меня в “Боткинскую”. Рентген показал, что перелом сложный — со смещением, с осколками”. Телеведущей сделали операцию, поставили пластинку.
В пятницу после очередной перевязки появились подробности операции от Екатерины Стриженовой: “Осколки косточек собрали, пластину поставили, пальцы шевелятся. Все ок! Мой хирург, спаситель — Сергей Викторович Донченко”. Результатами операции хирург остался доволен. Врач рассказал о деталях операции телеведущей: “Доступ заключается в том, чтобы минимально травмировать мягкие ткани. Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию, и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой он вам мешать не будет. Имплант — пластина. Имплант дорогой, швейцарский, титановый. Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо”.
Стриженова решилась пересмотреть видео своего падения только спустя пару дней. “Некоторые говорят — “так тебе и надо” — наверно! Вот лежу теперь в больнице и думаю “за что мне все это” или правильнее спрашивать “для чего?” — телеведущая делится переживаниями в инстаграме. Именно в социальных сетях некоторые озлобленные телезрители злорадствовали над травмой звезды экрана — списывая падение на “возмездие” за обсуждаемые в эфире политические темы. Однако объективных, позитивных сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления гораздо больше.
И коллеги тут же начали писать слова поддержки. Елена Малышева: “Катюш, просто декорация была неудобной. Тебе это не за что. Главное выздоравливай”. Любовь Толкалина: “Катенька, дорогая, как же больно на это смотреть. Переживаю за тебя. И сама такая же, люблю ходить кормой”. Дарья Повереннова: “Катюша, выздоравливай! А декораторам вашим надо руки пообрывать”. Артем Шейнин: “Катенька, дорогая, будь здорова. Мы все тебе желаем, чтобы все побыстрее стало хорошо. Мы за тебя молимся, любим”.
В пятницу вечером настроение Екатерине поднял супруг Александр Стриженов — навестил с букетом роз. Друзья передали хаш — это блюдо помогает укреплять кости. Старшая дочь присылает Екатерине домашние видео приветы от внука звезды экраны. Многочисленные поклонники желают скорейшего выздоровления и возвращения на работу.