Длинноногая красотка из Таллинна поборется за сердце Тимати в популярном российском шоу "Холостяк"

На шоу “Холостяк” появилось три новых девушки, одна из которых родом из Эстонии. Алиса Грабовая приехала на шоу холостяк из Лондона, где проживает уже год. Девушка поделилась, что с детства мечтала стать моделью и, закончив школу экстерном в 18 лет, отправилась благодаря моделингу путешествовать по миру. Работала с крупными брендами как Louis Vuitton, Chanel, Dior. В Лондоне Алиса также отучилась на event-менеджера и сейчас работает в свадебном агентстве.

На шоу “Холостяк” девушка сразу произвела хорошее первое впечатление на главного холостяка — Тимура Юнусова, более известного как Тимати. “Если меня спросить, понравилась ли мне Алиса, мне понравилась Алиса. Чем-то от нее необычным веет, энергетически”, — сказал он после их первой встречи.

На остальных участниц она также произвела хорошее впечатление: “Симпатичная девушка, очень высокая, под два метра наверное”; “Достаточно милая, общительная”.

Уже в первом выпуске с Алисой, главный холостяк пригласил ее на свидание: сначала заняться дайвингом, а затем поужинать в ресторане под водой. В конце передачи Алиса получила розу самой первой среди участниц, которая означает, что она понравилась Тимуру и продолжит свою борьбу за холостяка.

Больше информации об участнице из Эстонии:



-Организатор мероприятий, модель. Рост 180 см

-Замужем не была, детей нет

-Считает, что интеллигентность — одно из лучших положительных женских качеств.

-Любит лошадей и всё, что с ними связано. Играет в поло. Рисует. Обожает танцы. 10 лет танцевала в “Тодесе”. Отдала предпочтение латинским танцам и танго, так как они больше подчеркивают характер и женственность.

-Любимая песня Тимати — “С чистого листа”

-В мужчинах привлекает внутреннее состояние: уверенность, наполненность, гармония. Гордыню и жадность чувствует сразу, эти качества её отталкивают.