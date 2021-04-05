Экс-жена Станислава Дужникова подтвердила его госпитализацию, а он сам опроверг

Дужников был удивлен, когда пресса начала интересоваться его здоровьем. Артист не понимает, откуда пошли такие слухи. “Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу”, — заявил Станислав изданию 360 tv.ru.