05.04.2021, 11:37
Экс-жена Станислава Дужникова подтвердила его госпитализацию, а он сам опроверг
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Что-то странное происходит со звездой "Ворониных" Станиславом Дужниковым. Вчера прошла информация, что он с коронавирусной инфекцией госпитализирован, причем состояние расценивается как среднетяжелое. Сегодня же становится понятным, почему он некогда развелся: показания его бывшей супруги и его самого не сходятся!
Дужников был удивлен, когда пресса начала интересоваться его здоровьем. Артист не понимает, откуда пошли такие слухи. “Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу”, — заявил Станислав изданию 360 tv.ru.
А бывшая супруга Станислава, актриса Кристина Бабушкина, заняла компромисную позицию, добавив, что актер лежит в больнице, но для профилактики, и его жизни ничего не угрожает.