05.04.2021, 13:27
У худрука детской студии “Непоседы” погиб единственный сын. Он пытался сделать селфи и выпал из окна(1)
Pixabay
Сын руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян погиб в результате несчастного случая — 14-летний подросток, пытаясь сделать селфи, сорвался и выпал из окна частного дома в Солнечногорском районе Московской области. Об этом 4 апреля сообщает источник Федерального агентства новостей, передает iz.ru
Отмечается, что инцидент произошел 3 апреля. Бабушка подростка, заметив отсутствие внука, пошла его искать. По ее словам, мальчик взял с собой сотовый телефон и ушел наверх. Когда женщина поднялась на третий этаж, она увидела распахнутое окно, подросток лежал на земле без сознания.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в этот день PR-директор театра Петр Шекшеев рассказал, что недавно мальчику исполнилось 14 лет, 4 апреля семья планировала продолжить празднование его дня рождения. Подросток был одним из ведущих на концертах студии.