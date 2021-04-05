У худрука детской студии “Непоседы” погиб единственный сын. Он пытался сделать селфи и выпал из окна

Отмечается, что инцидент произошел 3 апреля. Бабушка подростка, заметив отсутствие внука, пошла его искать. По ее словам, мальчик взял с собой сотовый телефон и ушел наверх. Когда женщина поднялась на третий этаж, она увидела распахнутое окно, подросток лежал на земле без сознания.