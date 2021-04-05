ФОТО | Мадонна опять снялась в откровенной фотосессии — на этот раз прикрывшись лишь париком

На откровенных фото, которыми она поделилась на своей странице, певица, конечно, выглядит гораздо моложе своего возраста. Артистка активно пользуется фильтрами и ретушью, которые позволяют ей сбрасывать лет этак двадцать. Мадонна сфотографировалась в белокуром парике: длинные локоны прикрыли ее обнаженную грудь, спасая тем самым певицу от позора и от вероятности быть заблокированной в соцсети.

Мадонна не скрывает, что она не раз делала пластику. Но при этом ее потрясающая фигура — скорее результат личного упорства, чем искусства хирургов. Певица почти ежедневно занимается в спортзале и много танцует. Правда, из этого потогонного ритма ее надолго выбила травма колена. Из-за болезни артистке пришлось свернуть свое мировое турне Madame X. Мадонна была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за хронических травм колена и бедра. Стоило певице восстановиться и объявить, что она готова гастролировать, как ее шоу вновь пришлось отменить — на этот раз из-за пандемии коронавируса. Сама Мэдж переболела COVID-19 еще в прошлом году.