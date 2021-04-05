ВИДЕО | "Оскверняет религию": Моргенштерн спровоцировал скандал и рискует получить от бойцов MMA(4)
Никакого резонанса клип за три дня не вызвал. Для рэперов, чья культура выросла в том числе из жанра госпел (церковные песнопения, евангельская музыка), это весьма органичный вид подачи музыкального материала. Певица Манижа тоже записывала клип VANYA в храме англиканской церкви в США — священники были не против и даже помогали ей.
Но поскольку высказываться по поводу Моргенштерна стало модным, журналисты очень часто звонят известным бойцам ММА в ожидании реакции на очередную провокацию. Спортсмены не совсем понимают, о чем речь, не слышали ни одного трека рэпера, но с радостью берутся оценивать кумира молодежи — обычно все сводится к “запретить”. Тем не менее, каждый раз их продолжают спрашивать об одном и том же. Видимо, это происходит в ожидании намека на конфликт, интригу, выяснение отношений. А ответит ли Морген тем, кто может сломать ему челюсть? Видимо, этот вопрос всерьез волнует СМИ, выставляющие рэпера в оппозицию профессиональным спортсменам.
Иначе сложно всерьез воспринимать негодование Александра Емельяненко, который очень часто попадал в казусные истории, связанные с алкоголем именно во время православных постов, а в последний раз даже был лишен подаренной Рамзаном Кадыровым машины “Мерседес” в Чечне, потому что не сдержал слово и опять ушел в штопор.
“Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка, — высказался брат Федора Емельяненко. — В конце концов, это бизнес, и каждый выбирает себе рекламное лицо “под стать самому себе”. Но вчера сотни людей мне скинули так называемый “клип” этого так называемого “артиста”, в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь”.
До этого на творчество Моргенштерна развернуто и эмоционально отреагировал Александр Шлеменко, экс-чемпион лиги Bellator в среднем весе. Он тоже не знал рэпера, но решил его осудить.
“Я не знаю, кто такой Моргенштерн, — честно рассказал Шлеменко. — Просто мне многие говорят, спрашивают. Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать — бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип три шестерки поет про “насосала”, “пересосала” и “засосала”.
Непобежденный боец ММА Хабиб Нурмагомедов так же оказался против современного рэпера.
“Саша, все правильно, — написал Хабиб. — На самом деле, ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что у нас в стране появится дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов”.
Поддержал коллегу и земляка Магомед Исмаилов, дагестанский боец ММА. “Послушал творчество Моргенштерна, и чуть не вывернуло! — признался Магомед. — Александр Шлеменко — достойный отец и настоящий мужчина. Каждый должен переживать и беспокоиться за будущее наших детей, подобно тому, как это делает Саша. Мое уважение!
Не могу не поддержать инициативу Шлеменко. Не только детям, но и вообще никому не рекомендуется к прослушиванию. Кошмар, отвратительно, отстой — сказать ужас, значит, ничего не сказать. Саша, газуй! Я рядом, до талого!”
А еще успешный (13-1) боксер-тяжеловес Алексей Папин, узнавший про Моргенштерна после высказывания Шлеменко, заявил, что его надо запретить.
“Моргенштерна не слушаю, — честно признался спортсмен. — Я вообще впервые услышал о нем, когда Александр Шлеменко записал свое обращение. До этого даже и не знал, что есть такая “живность”. Из музыки я слушаю наш русский рэп — Басту, Джигана и других. Его надо запретить. Должна быть какая-то культура у нас. Это же ненормально. У меня есть две дочки, и я не хочу, чтобы они слушали вот этого ублюдка. Другими словами я не могу назвать его”.
Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев, который выходил на ринг в берете и тельняшке (в армии при этом не служил), тоже поддержал коллег.
“Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! — высказался Лебедев. — Я считаю, Моргенштерн — отброс общества. К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально”.