ВИДЕО | "Оскверняет религию": Моргенштерн спровоцировал скандал и рискует получить от бойцов MMA

Никакого резонанса клип за три дня не вызвал. Для рэперов, чья культура выросла в том числе из жанра госпел (церковные песнопения, евангельская музыка), это весьма органичный вид подачи музыкального материала. Певица Манижа тоже записывала клип VANYA в храме англиканской церкви в США — священники были не против и даже помогали ей.

Но поскольку высказываться по поводу Моргенштерна стало модным, журналисты очень часто звонят известным бойцам ММА в ожидании реакции на очередную провокацию. Спортсмены не совсем понимают, о чем речь, не слышали ни одного трека рэпера, но с радостью берутся оценивать кумира молодежи — обычно все сводится к “запретить”. Тем не менее, каждый раз их продолжают спрашивать об одном и том же. Видимо, это происходит в ожидании намека на конфликт, интригу, выяснение отношений. А ответит ли Морген тем, кто может сломать ему челюсть? Видимо, этот вопрос всерьез волнует СМИ, выставляющие рэпера в оппозицию профессиональным спортсменам.

Иначе сложно всерьез воспринимать негодование Александра Емельяненко, который очень часто попадал в казусные истории, связанные с алкоголем именно во время православных постов, а в последний раз даже был лишен подаренной Рамзаном Кадыровым машины “Мерседес” в Чечне, потому что не сдержал слово и опять ушел в штопор.

“Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка, — высказался брат Федора Емельяненко. — В конце концов, это бизнес, и каждый выбирает себе рекламное лицо “под стать самому себе”. Но вчера сотни людей мне скинули так называемый “клип” этого так называемого “артиста”, в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь”.

До этого на творчество Моргенштерна развернуто и эмоционально отреагировал Александр Шлеменко, экс-чемпион лиги Bellator в среднем весе. Он тоже не знал рэпера, но решил его осудить.