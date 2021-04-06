Анне Вески рассказала, что уже сделала первый укол вакцины и сравнила пандемию с Третьей мировой войной

“Я уже одну вакцину получила. Нынешнее время, конечно, очень интересное, я никогда не думала, что так будет. Как будто третья мировая война, только все сражаются с болезнью. В моей жизни было многое, но то, что будут отменяться концерты, я об этом не могла придумать себе даже в самом плохом сне. Но мы все это переживем.