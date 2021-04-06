06.04.2021, 10:31
Анне Вески рассказала, что уже сделала первый укол вакцины и сравнила пандемию с Третьей мировой войной(12)
Во время съемок шоу "Народ поет" певица Анне Вески поговорила с каналом TVN и рассказала, что первую вакцину от коронавруса уже сделала.
“Я уже одну вакцину получила. Нынешнее время, конечно, очень интересное, я никогда не думала, что так будет. Как будто третья мировая война, только все сражаются с болезнью. В моей жизни было многое, но то, что будут отменяться концерты, я об этом не могла придумать себе даже в самом плохом сне. Но мы все это переживем.
Зато как раз появилось время, чтобы записывать новые песни. Так как это для меня юбилейный год, то я надеюсь — юбилейные концерты будут. Надеюсь также, что в ноябре возможно будет концерт в Москве, так что следите за рекламой — мы готовимся”, — рассказала Анне Вески.