Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

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Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир Гендлин — младший. “Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом”, — сказал собеседник агентства. Позднее стало известно, что Гендлин не заметил, как переболел коронавирусом, но затем у него развилась пневмония.