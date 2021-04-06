ФОТО | Николай Басков напугал измученным видом

Многие обратили внимание на то, что глаза у Баскова очень грустные.

“Почему глаза грустные?”, “Как будто наказанный малыш”, “Коля, ты чего приуныл? Не грусти, все будет хорошо”, “Глаза не грустные, а усталые… Замученный золотой голос”, — написали пользователи.

Некоторые предположили, что Николай грустит, потому что голоден: “Кушать хочет. Наверное, на диете”, “Потому что печеньки лишние”. “На диете”, — подтвердил певец в одном из комментариев.

Подписчики отнеслись к этой причине грусти с пониманием, пожелав любимому артисту все-таки не унывать и хорошо отдохнуть. “Вы очень красивы не только внешне, но и душой. Спасибо за фоточку! Ваши селфи как отдельный вид искусства”, — пишут ему поклонники.