06.04.2021, 10:22
ФОТО | Николай Басков напугал измученным видом
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Николай Басков разместил в Instagram селфи с отдыха, — передает РИА “Новости”. Снимок, на котором он запечатлел себя в салатово-белой футболке и оранжевых шортах, певец оптимистично подписал: “Яркий Я!” Хотя получился не ярким, а совсем наоборот.
Многие обратили внимание на то, что глаза у Баскова очень грустные.
“Почему глаза грустные?”, “Как будто наказанный малыш”, “Коля, ты чего приуныл? Не грусти, все будет хорошо”, “Глаза не грустные, а усталые… Замученный золотой голос”, — написали пользователи.
Некоторые предположили, что Николай грустит, потому что голоден: “Кушать хочет. Наверное, на диете”, “Потому что печеньки лишние”. “На диете”, — подтвердил певец в одном из комментариев.
Подписчики отнеслись к этой причине грусти с пониманием, пожелав любимому артисту все-таки не унывать и хорошо отдохнуть. “Вы очень красивы не только внешне, но и душой. Спасибо за фоточку! Ваши селфи как отдельный вид искусства”, — пишут ему поклонники.