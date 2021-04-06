В янтаре найдено средство против неизлечимых болезней

Специалисты проанализировали образцы окаменевшей смолы возрастом 44 миллиона лет назад из крупнейшего месторождения янтаря в регионе Балтийского моря. Смола выделялась вымершим видом сосен Sciadopityaceae и обладала защитным эффектом против бактерий, грибков и насекомых.

Для исследований был приготовлен мелкодисперсный янтарный порошок, компоненты из которого экстрагировали с помощью растворителей. Экстракты были подвергнуты хромато-масс-спектрометрии, чтобы определить химические соединения в их составе. Ученые нашли в янтаре абиетиновую кислоту, дегидроабиетиновую кислоту и палюстровую кислоту — органические соединения с 20 атомами углерода, обладающие биологической активностью.

Результаты тестов показали, что эти соединения активны против грамположительных бактерий, таких как определенные штаммы Staphylococcus aureus. По словам ученых, это означает, что абиетиновые кислоты и их производные являются потенциальным источником новых средств для лечения инфекционных заболеваний.