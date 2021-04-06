Лев Лещенко после коронавируса пережил четыре инфаркта

79-летний исполнитель сказал, что перенесенная год назад болезнь до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье. Он признался, что после выписки из больницы слишком часто обращался к врачам, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.

“У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную!” — заявил Лещенко. Он отметил, что в такие минуты его “кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни”. Артист также подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он не собирается отказываться от работы. В ином случае, по мнению певца, депрессии не миновать.