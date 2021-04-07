Сколько безработных стало в сфере обслуживания и как быстро они находят новую работу
— Сколько людей пришло к вам из сферы обслуживания?
— По состоянию на конец февраля люди, которые пришли в кассу по безработице из сферы обслуживания, составляли 20% от всех зарегистрированных безработных, или 11445 человек.
— Какую работу вы предлагаете взамен?
— На портале кассы по безработице более 3000 предложений о работе, и зарегистрированные безработные могут искать любую подходящую им работу. Вместе с консультантом составляется план индивидуального поиска работы, при необходимости мы помогаем людям составить конкурсные документы и подготовиться к собеседованию. При заполнении профиля безработного в системе и составлении плана поиска работы указываются пожелания о работе (töösoovid), которые озвучивает сам соискатель.
— Советуете ли им идти переучиваться на другую профессию? Если да, то какие профессии предлагаете освоить? Какие сейчас востребованные?
— Когда зарегистрированный безработный начинает искать работу, то выясняется, каких навыков или знаний ему не хватает. Или после посещения консультанта по карьере может выясниться, что необходимо переобучение на новую профессию. В первую очередь новая профессия и специальность должны подходить самому человеку, он должен хотеть работать по этой специальности, и ему она должна быть интересна. Конечно, мы консультируем безработного и помогаем определиться с выбором, но окончательное решение всегда за самим человеком. Также есть исследования OSKA, которые показывают, какие профессии будут востребованы в Эстонии в ближайшие 10 лет. Дополнительно можно посмотреть на сайте https://oska.kutsekoda.ee/ru/
— Как быстро люди, потерявшие работу в этой сфере, находят новую работу?
— На портале кассе по безработице также есть статистика по состоянию на февраль, насколько люди быстро находят работу с момента потери рабочего места и с момента регистрации в качестве безработного https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/registreeritud-tootud:
После регистрации в кассе по безработице около 30% безработных находят работу в течение 3 месяцев, и около 25% безработных – в течение 3-5 месяцев. Процент долговременных безработных год от года снижается, так как многие услуги кассы по безработице направлены именно на то, чтобы как работающие люди, так и безработные поддерживали свою активность и конкурентоспособность на рынке труда, повышали свои навыки и квалификацию, для того чтобы быстрее в случае необходимости переходить с одного места работы на другое и не делать долгих перерывов в своей карьере.
— Мешает ли найти работу то, что в страну начали приезжать иностранные рабочие, готовые на более низкую зарплату?
— Движение рабочей силы всегда было, и внутри Европейского Союза, и приезжали работники из третьих стран. Если работодатель планирует нанять иностранных работников, то он должен запросить в кассе по безработице разрешение на трудоустройство иностранца. Подробнее об этом на портале кассы по безработице https://www.tootukassa.ee/ru/content/razrieshieniie-na-trudoustrojstwo-inostranca
В случае иностранных работников зачастую более низкая заработная плата связана с тем, что работодатель также предоставляет за свой счет жилье, некоторые работодатели предоставляют также питание на рабочем месте и другие льготы, которые необходимы приезжим работникам, чтобы обосноваться в стране и быстрее начать работу.