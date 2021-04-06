Канадский мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому длинному молочному зубу

Стоматолог вырвал изо рта девятилетнего Люка Болтона молочный зуб длиной 2,5 сантиметра. Этот зуб попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный когда-либо извлеченный изо рта ребенка.

Семья мальчика рассказала, что зуб был извлечен еще 17 сентября 2019 года, когда мальчику было восемь лет. Но только недавно канадцы узнали, что их заявка на мировой рекорд была принята. Они до сих пор не получили официальный сертификат, удостоверяющий рекорд.

“Было довольно нелегко представить, что это было в чьем-то рту”, — отметил отец мальчика. Он уточнил, что идею подать заявку на установление рекорда предложила старшая сестра Люка по имени Лея (кажется, мы знаем, какой фильм любят в этой семье).

Люк рассказал, что планирует экспонировать свой зуб вместе с сертификатом, как только получит его.