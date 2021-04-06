Кто победит на Евровидении? Букмекеры подсказывают

Больше всего шансов на победу на песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.

Как подсчитал агрегатор букмекерских ставок Oddschecker, вероятность победы представителя Мальты составляет 18 процентов, Швейцарии — 13 процентов, Франции — 11 процентов. В первую пятерку вошли также Болгария и Италия (по семь процентов). Приятный сюрприз — Литва входит в десятку фаворитов.

Певица Манижа, представляющая на конкурсе Россию, по прогнозам букмекеров, может занять 14-е место. Ее шансы на победу оцениваются в два процента.

Увы, Эстония (наряду с Грузией, Польшей, Словенией, Латвией, Испанией и Албанией), как считают букмекеры, практически не имеет шансов на победу и замыкает таблицу. С другой стороны, в случае победы этих букмекеров можно очень неплохо “разорить”.