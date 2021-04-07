Лучший фильм эстонского кинофестиваля сняли с конкурса из-за Навального

Это произошло за несколько дней до церемонии снял свой фильм с конкурса из-за того, что другой приз критики присудили фильмам ФБК и Навального, пишет в своем фэйсбуке критик Антон Долин.

Далее — Долин цитирует самого режиссера.

“С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм “Дорогие товарищи!” с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год.

Я благодарен Экспертному совету за высокую оценку картины и ее выдвижение на премию в шести номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства.

В связи с этим — два слова о природе искусства. Художник делится своими чувствами. Не мыслями — потому что мыслями делится философ, не идеями — потому что идеями делятся политики. Художник создает образы, которые должны сообщить чувства и уже потом вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном. В этом для меня и заключается высший смысл искусства. Я, как могу, пытаюсь быть верным этому высшему смыслу.

Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории “Событие года” стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете “Комсомольская правда” получила премию по литературе.

Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества.

Андрей Кончаловский”.

Осенью 2020 года "Дорогие товарищи" стал лучшим фильмом кинофестиваля KinoFF, который проходил в Ида-Вирумаа.