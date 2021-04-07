ФОТО | Настя Каменских вновь радует фигурой в бикини — на этот раз в Мексике

Настя и ее муж Потап уже не раз отдыхали на мексиканских курортах. Прилетев на местные белоснежные пляжи снова, Настя не упустила случая признаться в любви к этому месту.

В Инстаграме артистка поделилась фотографией, снятой у океана. Настя позирует в черно-белом бикини, сидя на качелях. Певица продемонстрировала аппетитные загорелые бедра и пышную грудь.

“Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви. Люди необыкновенные, беззаботные, веселые. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place”, — написала Каменских.

Поклонники пришли в восторг от того, как певица выглядит в бикини. “Настя, ты бомба”, “Красивая молодая женщина с видом на море”, “Ну хороша же девка, что тут скажешь”, “Шикарна”, “Волшебная, завораживаешь”, — пишут фолловеры в комментариях.

В Мексике Настя, как обычно совмещает отдых с работой. Последние пару лет Каменских активно осваивает латиноамериканский рынок. Певица записала на испанском языке хит хит Peligroso, который очень тепло приняли в Южной Америке. Настя с ее пышными формами и копной темных волос отлично вписывается в типаж латиноамериканской красотки, и у нее много поклонников на этом континенте. В этот раз Каменских вновь не собирается предаваться ленивому отдыху. Певица опубликовала в Инстаграме несколько снимков, на которых она позирует вместе со съемочной группой.