АРХИВНЫЕ ФОТО | А вы помните, как выглядел Йыхвиский дворец культуры в советское время?

По данным сайта Eesti Kontsert, 26 августа 1978 года на месте прежней мызы Йыхви открылся новый Йыхвиский дворец культуры “Октябрь”, спроектированный архитектором Рейном-Михаилом Хейдуком. Во дворце культуры начали работать центр кружков по интересам и различные самодеятельные кружки, кроме этого в зале на 800 мест осуществлялась активная культурная программа.

11 ноября 1993 года дворец культуры “Октябрь” получил новое имя — Йыхвиский культурный центр — и продолжил свою деятельность на административной территории Йыхви.

В сотрудничестве министерства культуры Эстонии, Йыхвиской горуправы, строительной фирмы AS FKSM (впоследствии YIT Ehitus AS) и Государственного концертного агентства “Ээсти контсерт” 6 октября 2004 года приступили к реконструкции Йыхвиского дворца культуры. В результате такого успешного сотрудничества 8 октября 2005 года распахнул свои двери Йыхвиский концертный дом, начавший свою работу под руководством тогдашнего директора “Ээсти контсерт” Айвара Мяэ. Архитекторами концертного дома являются Ра Лухсе и Танель Тухал, великолепную акустику для зала создала Линда Мадалик.

Под постом об "Октябре" в группе “Кохтла-Ярве, Йыхви. Я люблю свой город.” люди также делились воспонинаниями о легендарном дворце культуры.

По словам жителей, в то время концертный дом им нравился гораздо больше, поскольку зрительный зал и акустика были гораздо лучше: “Прекрасно видно сцену с любого места, хоть с галерки”.

“Его строили во время веселья, с песнями, с душой на века, когда у людей ещё душа была чистой и светлой”, — написал Алехандро.

Также пользователи поделились, что в кафе культурного центра всегда вкусно пахло ароматом кофе, и прежнее здание кажется более родным, чем нынешнее. “Сколько эмоций от одного фото. И диско, и выступления, и елки..”, — написала Татьяна.

А вы помните Йыхвиский дворец культуры “Октябрь”? Делитесь воспоминаниями в комментариях!