Суд отказался наказывать Садальского и Соседова по иску Первого канала

Некоторое время назад, после участия в “Голосе-9” Александры Будниковой, взрослой дочери ведущего Первого канала Романа Будникова, в адрес проекта прозвучал ряд серьезных обвинений, бросающих тень на репутацию. Музыкальный критик Сергей Соседов , политик Максим Сурайкин и актер Станислав Садальский объединились в желании изобличить блат в шоу. Они сильно усомнились в честности отбора во время слепых прослушиваний, когда девушка пришла в проект.

И вот на днях выяснилось, что иск канала Мосгорсуд отклонил. И не потому, что не нашел для него достаточных оснований, а потому что все трое (Сурайкин, Соседов и Садальский) передумали. По крайней мере, отказались от серьезности обвинений и объяснили, что это были ни какие не обдуманные заявления во имя правды, а всего лишь оценочные суждения (ну как если бы они сказали, что шоу им не нравится и оно — плохое).