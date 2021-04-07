Сериал “След” продолжает терять актеров: умер Александр Гаспарьянц

Александр Гаспарьянц окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, однако не стал останавливаться на актерской профессии, поступив в военное училище. Несколько лет он числился офицером Прикарпатского военного округа, а затем работал воспитателем Загорского детского дома для слепоглухих детей.

Вернуться к увлечению юности Гаспарьянц решил в 2000-х и стал сниматься в кино и сериалах. Зрители могут помнить его по таким проектам, как “Три вокзала — три сестры”, “Пока живу, люблю”, “След” и многим другим.

Напомним, что в начале года не стало Олега Валкмана, исполнителя роли патологоанатома Бориса Селиванова. Последнее время артист тяжело болел и проходил лечение в отделении реанимации. В декабре 2020-го умер еще один актер “Следа” — Александр Самойлов. Он заболел коронавирусом, который спровоцировал серьезные осложнения организма. А еще одного актера — Андрея Лаврова — задержали после стычки с автоинспектором.