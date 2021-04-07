ВИДЕО | Ольга Бузова закатила истерику, а потом объяснилась

Сейчас в Сети идет горячее обсуждение истерики, которая произошла с Ольгой Бузовой на премии “Жара”. Выйти из равновесия певицу заставили упоминания Ксении Собчак о бывшем возлюбленном. Говорят, ведущая спросила коллегу, с кем ей приятней обниматься — с Филиппом Киркоровым или Давой, на что та якобы резко ответила: “Ты крыса!”.

Впрочем, журналистка не оставила артистку в покое, иронично отметив, что Манукян — не лучший претендент в избранники. “Господи, вот вы находите объекты для любви! Лучше бы за деньги!” — заявила Собчак. Первое время исполнительница хита “Мало половин” держалась уверено в кадре, однако вскоре ее захлестнули эмоции. 35-летняя Бузова заметалась в зрительном зале, явно сдерживая слезы, а затем под руку с помощником наконец-то вышла за дверь.

Ролик неловкой ситуации быстро разлетелся по фанпабликам ведущей реалити. Фанаты Ольги негодуют, что кумиру пришлось пережить подобное. “Над ней там все глумились. Ее никто серьезно не воспринимает”; “Правильно, что Оля ушла. Очень жаль, что ей испортили весь вечер. Ведущие некомпетентные, вышли за грань. Оля очень хорошо держалась, так не каждый сможет!”, — пишут поклонники.

А вот некоторые, напротив, считают, что Бузовой давно пора уметь держать удар, ведь артистка сама рассказала о трудностях в отношениях. В начале января она публично заявила о домашнем насилии со стороны Манукяна и его романах на стороне. “Бумеранг. Выставила все напоказ, он и прилетел обратно”, — пишут пользователи.