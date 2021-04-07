ВИДЕО | Ольга Бузова закатила истерику, а потом объяснилась
Сейчас в Сети идет горячее обсуждение истерики, которая произошла с Ольгой Бузовой на премии “Жара”. Выйти из равновесия певицу заставили упоминания Ксении Собчак о бывшем возлюбленном. Говорят, ведущая спросила коллегу, с кем ей приятней обниматься — с Филиппом Киркоровым или Давой, на что та якобы резко ответила: “Ты крыса!”.
Впрочем, журналистка не оставила артистку в покое, иронично отметив, что Манукян — не лучший претендент в избранники. “Господи, вот вы находите объекты для любви! Лучше бы за деньги!” — заявила Собчак. Первое время исполнительница хита “Мало половин” держалась уверено в кадре, однако вскоре ее захлестнули эмоции. 35-летняя Бузова заметалась в зрительном зале, явно сдерживая слезы, а затем под руку с помощником наконец-то вышла за дверь.
Ролик неловкой ситуации быстро разлетелся по фанпабликам ведущей реалити. Фанаты Ольги негодуют, что кумиру пришлось пережить подобное. “Над ней там все глумились. Ее никто серьезно не воспринимает”; “Правильно, что Оля ушла. Очень жаль, что ей испортили весь вечер. Ведущие некомпетентные, вышли за грань. Оля очень хорошо держалась, так не каждый сможет!”, — пишут поклонники.
А вот некоторые, напротив, считают, что Бузовой давно пора уметь держать удар, ведь артистка сама рассказала о трудностях в отношениях. В начале января она публично заявила о домашнем насилии со стороны Манукяна и его романах на стороне. “Бумеранг. Выставила все напоказ, он и прилетел обратно”, — пишут пользователи.
Наконец, успокоилась и заговорила сама Ольга. “Сколько в нашем мире красавиц, которые несчастны. А смотришь порой на девушку… Вроде ничего особенного в ней нет, ладненькая, хорошая. Но она себя любит и принимает. Благодаря этому она становится шикарной женщиной. Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес. Я 17 лет нахожусь в шоу-бизнесе и каждый раз поражаюсь. Но это мой путь, я его выбрала, поэтому каждый раз, как оловянный солдатик, продолжаю идти дальше”, — заявила Бузова.
На Филиппа Киркорова, который постоянно подшучивал над Ольгой во время премии “Жара”, телеведущая тоже не обижается. Более того, Бузова уверена, что они с королем поп-сцены очень похожи: ““Мы очень доверяем людям. А сейчас мы живем в таком мире, когда доверием многие пользуются”.