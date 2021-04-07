Топчик
07.04.2021, 15:53

ВИДЕО | Грязный, но сытый: лев достал кабана буквально из-под земли

 
screenshot - youtube
Туристы стали свидетелями нападения льва на бородавочника в кенийском национальном парке Масаи-Мара. Кадры, снятые очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

Во время посещения парка 24-летний инженер Сухаиб Алви из Найроби заметил льва, увлеченного нехарактерным для этих зверей делом: он рыл землю. Как выяснилось, хищник пытался добраться до 75-килограммового бородавочника, который укрылся от него в норе.

В итоге упорство было вознаграждено. Лев потратил семь часов, но откопал хитрого кабана, который немедленно стал его добычей. Да, это вам не Симба и Пумба... Как говорится, уберите детей от экранов.

Бородавочники часто ночуют в строениях термитов или в норах трубкозубов, которые по ночам уходят искать пищу. Кроме того, они могут занимать пещеры дикобразов или рыть собственные.

Оставить комментарий Читать комментарии