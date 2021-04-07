ВИДЕО | Грязный, но сытый: лев достал кабана буквально из-под земли

Во время посещения парка 24-летний инженер Сухаиб Алви из Найроби заметил льва, увлеченного нехарактерным для этих зверей делом: он рыл землю. Как выяснилось, хищник пытался добраться до 75-килограммового бородавочника, который укрылся от него в норе.

В итоге упорство было вознаграждено. Лев потратил семь часов, но откопал хитрого кабана, который немедленно стал его добычей. Да, это вам не Симба и Пумба... Как говорится, уберите детей от экранов.

Бородавочники часто ночуют в строениях термитов или в норах трубкозубов, которые по ночам уходят искать пищу. Кроме того, они могут занимать пещеры дикобразов или рыть собственные.