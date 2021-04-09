Эстонская блогерша откровенно рассказала, сколько берет за рекламный пост и сторис в Instagram

“Мне действительно нравится то, что я делаю, но это довольно утомляет меня. И печально, что люди не понимают и говорят, мол, ищи настоящую работу. Сколько энергии, часов и денег я вкладываю в создание контента. Если отдача не такая, как мне хотелось бы, тогда возникают мысли, зачем я вообще это делаю ”, — рассказала Ада в своем видео на Youtube.

Для звезды Rannamaja говорить о деньгах не является табу. Хотя цена рекламных постов варьируется в зависимости от того, сколько продуктов она может заказать для себя или сколько стоит сам продукт, у нее все же есть определенный ценовой диапазон. Звезда рассказала, что рекламный пост у нее можно купить, например, за 280 евро, а цена истории в Instagram — 120 евро. Пакет, состоящий из поста и истории, стоит 350 евро. Однако цены постоянно растут по мере увеличения числа подписчиков Ады.

“Я думаю, что смелость просить такие деньги пришла тогда, когда я услышала от других, какие суммы они просят. Это моя работа, и я не могу оплатить квартиру, если вы отправляете мне бесплатные товары. Вам нужно понять, что вы являетесь фирмой, и хоть одна фирма захотела бы выполнять работу за бесплатно? Ни одна”, — поделилась блогерша.