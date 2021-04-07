"Не могу ходить": состояние Алисы Казьминой ухудшилось

Увы, каждая новость о состоянии Алисы Казьминой приносит только удручающие подробности. Когда в последний раз она перестала выходить на связь с подписчиками, ее мать Наталья Сарычева поделилась устрашающими вестями: журналистка провела в коме четыре дня, находясь между жизнью и смертью. До этого момента многие считали, что история о тяжелом заболевании — фикция, не более. Но теперь всем стало абсолютно ясно: дело действительно плохо.

Аутоимунное заболевание, некроз, сепсис, кома, коронавирус — от перечисления всех злоключений бывшей супруги Аршавина по коже пробегает мороз.

Внимание подписчиков теперь приковано к Инстаграму Алисы — на данный момент это единственный способ ее общения с неравнодушными фанатами. Аккаунт Казьминой обновляется крайне редко, поэтому бурные обсуждения развернулись под старыми постами. Некоторые подписчики, не отрицая серьезности ситуации, все же подозревают, что причиной некроза носа стала неудачная ринопластика.

“Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — это тоже болезни, ни с чем не связанные. Я тяжело больна. И пластику я не делала: меня все устраивало в моем носе”, — ответила на обвинения Алиса.Фолловеры предположили, что журналистку сглазили, ибо по-другому объяснить череду болезней не смогли. Казьмина подтвердила, что и у нее были такие догадки, но сейчас ей не хватает сил, чтобы рассуждать на тему “кто виноват” — ее мысли занимает скорее вопрос “что делать?”. Обеспокоенные пользователи Инстаграма наперебой интересовались как она себя чувствует и есть ли шансы поправиться.

Храбриться перед фоловерами Алиса не стала и выложила правду, как есть. “Я пока очень слаба. Пролежни на ногах воспалились, без помощи ходить не могу”, — призналась многодетная мать.

В единодушном порыве подписчики начали советовать ей свои “проверенные” методы: кто-то призвал журналистку читать псалмы, кто-то попросил ее обратить внимание на свою семью и углубиться в заботу о детях, другие посчитали, что все наладится, если Алиса искренне простит Аршавина. С бывшим супругом ее связывает не только судебная тяжба, но и личный конфликт: он отказался помогать экс-жене, когда та осталась один на один со своей болезнью.