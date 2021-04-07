07.04.2021, 18:06
После выстрела в театре Ксения Бородина оказалась в больнице(2)
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Ксения Бородина попала в больницу после посещения постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел. Ведущая испугалась и почувствовала боли в груди. Об этом она рассказала в Instagram. Об этом сообщает “Рамблер”.
Ведущая сходила на спектакль Ренаты Литвиновой, где в конце первого акта раздался выстрел. Это было по сценарию постановки, но через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди.
“Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало”, — пожаловалась она.
Утром телеведущей пришлось отменить часть запланированных дел и записаться на прием к неврологу, сделать УЗИ и эхокардиографию сердца. “В итоге на УЗИ все ОК, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты”, — резюмировала Бородина.
Ведущая добавила, что не любит ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, но не ожидала, что “выстрелы в театре меня подкосят”.