После выстрела в театре Ксения Бородина оказалась в больнице

Ведущая сходила на спектакль Ренаты Литвиновой, где в конце первого акта раздался выстрел. Это было по сценарию постановки, но через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди.

“Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало”, — пожаловалась она.

Утром телеведущей пришлось отменить часть запланированных дел и записаться на прием к неврологу, сделать УЗИ и эхокардиографию сердца. “В итоге на УЗИ все ОК, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты”, — резюмировала Бородина.

Ведущая добавила, что не любит ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, но не ожидала, что “выстрелы в театре меня подкосят”.