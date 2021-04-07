07.04.2021, 19:53
Удар в спину: полезный фрукт оказался канцерогенным(4)
Photo by Dominic Swain on Unsplash
Злоупотребление цитрусами, в особенности апельсинами и апельсиновым соком в частности, может оказаться причиной развития меланомы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Британского журнала дерматологии. Работу провели сотрудники Университета Индианы.
Ученые пришли к выводу, что при включении в рацион более двух порций цитрусовых фруктов в день риск заболеть раком кожи повышается на 63 процента. При этом наиболее подвержены этому риску люди со светлой и очень светлой кожей.
Причиной наблюдаемого действия апельсинов на организм человека, по мнению исследователей, является вещество псорален, содержащееся в цитрусовых и обладающее фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.