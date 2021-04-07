Дмитрий Шепелев в день рождения сына растрогал до слез поклонников

Дмитрий Шепелев разместил в блоге редкую фотографию с сыном от Жанны Фриске. Мама Платона умерла, когда ему было всего два года. С тех пор его воспитывает отец. Шоумен первым поздравил отпрыска с Днем рождения. Телеведущий разложил в гостиной подарки, а также украсил дом воздушными шарами. Наследник заранее озвучил, что хочет на праздник новый телефон и теннисную ракетку. Платон серьезно занимается большим теннисом, тренируется по многу часов каждый день.

Шепелев в этот важный для него день рассказал о своих первых ощущениях от отцовства. “Восемь лет назад в этот день 7 апреля, через час после рождения, врачи попросили меня сопроводить Платона на осмотр. И я хорошо запомнил, что каждое прикосновение к нему постороннего человека вызывало у меня просто животный рефлекс, инстинктивное желание защитить: “Эй, полегче! Уколоть его вздумали? Я вам сейчас покажу. Поаккуратнее с моим сыном. Я серьезно, лучше не прикасайтесь”. Такая была первая реакция”, — написал он в блоге.

Дмитрий особо отметил, что он и его наследник очень близки. “Мы больше чем отец и сын. Больше чем друзья. И знать это — огромное счастье. Я очень горжусь его талантами, его успехами и уважаю за характер. С Днем Рождения! Папа рядом”, — добавил шоумен.

Он пообещал рассказать Платону о его маме. “Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну — жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор”, — рассуждает Шепелев в книге “Жанна”, которую посвятил памяти артистки, скончавшейся в 2015 году от рака мозга.