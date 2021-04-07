Почему молодежь стала реже заниматься сексом

Серьезные мужи из Университета Рутгерс озаботились одним конкретным аспектом: как обстоят дела с сексом у современной молодежи. Ведь создается впечатление, что они целыми днями сидят в своих телефонах и компьютерах, от родителей съезжать не собираются и существо противоположного пола видели исключительно в виртуальной реальности. Так и вымереть недолго!

Увы, факты подтвердили самые худшие опасения. Оказалось, что за последнее “доковидное” десятилетие (с 2007 по 2017 год) доля молодых людей (18-23 года), которые занимаются сексом хотя бы раз в месяц, сократилась с 38% до 24%. У молодых девушек, как и следовало ожидать, дела обстоят ничуть не лучше. Их сексуальные контакты сократились с 31% до 22%.

В чем причина такого резкого улучшения нравов современной молодежи? Ученые создали очень подробную анкету, чтобы это выяснить. Анализировалось, как молодые люди проводят досуг, где они живут, что собой представляет их распорядок дня. Постепенно наметилась одна любопытная закономерность.

Оказалось, что за это же десятилетие существенно изменились привычки молодежи в отношении… алкоголя. Да-да! Городская молодежь стала меньше пить, и, как следствие, существенно снизилось количество случайных знакомств, перерастающих в нечто большее. Эта тенденция характерна как для молодых людей, так и для девушек.

Правда, у молодых людей есть еще одна особенность поведения, которая также повлияла на их сексуальную активность. Оказалось, что около четверти респондентов, которые уверяют, что не занимаются сексом, объясняют это тем, что у них просто нет времени, так как они активно играют в видеоигры.