Андрей Губин эмигрировал из России

Андрей продолжает безбедно существовать на авторские отчисления со своих нестареющих хитов и занимается творчеством лишь для души. Периодически он работает над новым музыкальным материалом с саундпродюсером Тарасом Ващишиным. Правда, неизвестно, когда эти треки увидят свет.

Судя по всему, не скоро. Недавно Губин улетел из Москвы жить в Египет, и возвращаться из теплой страны он в ближайшее время не собирается. Свое 47-летие артист отметит у моря.

“Андрей арендует там большой красивый дом, — рассказали “СтарХиту” в окружении певца. — Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга”.