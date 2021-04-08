Уже завтра! Смотрите долгожданный финал шоу "Народ поет". Екатерина Маргальникова против Anna Curly!
Подходит к концу второй сезон шоу “Народ поет”. Осталось главное — определить лучший музыкальный коллектив программы. Оценка авторитетного жюри, в которое вошли примадонна эстонской эстрады Анне Вески и актер, режиссер, певец, композитор, а также директор Русского центра культуры Эдуард Томан, суммируется с оценкой телезрителей.
Для участников финала — Anna Curly band и “Екатерина Маргальникова бэнд” — это будет уже третий эфир. В их обойме уже по 6 записанных хитов, а в финальном выпуске им предстоит исполнить еще по три.
Ранее Anna Curly band исполняла “Я то, что надо” от группы “Браво”
и “Ресницы” от “Братьев Грим”.
Anna Curly Band: Анна Виноградова (вокал), Сергей Шегуров (контрабас), Юло Мяльганд (клавишные), Индрек Тетсманн (ударные).
“Екатерина Маргальникова бэнд”: Екатерина Маргальникова (вокал), Амалия Читчян (клавишные), Рустам Духота (электрогитара), Георгий Дышловой (бас), Иван Майоров (ударные).
Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
В жюри — Анне Вески и Эдуард Томан.
Смотрите, болейте и голосуйте — финал шоу “Народ поет” пройдет уже в эту пятницу, 9 апреля. Начало в 20:25.