Автоблогеру, устроившему страшное ДТП в центре Москвы, предъявлено обвинение

Около 15:00 Эдвард Бил прибыл в суд вместе с адвокатами, чтобы заслушать предъявленное ему обвинение. От общения с прессой он отказался. Напомним, что 1 апреля 2021 года по вине видеоблогера произошло серьезное ДТП. Его иномарка Audi столкнулась с несколькими автомобилями, в результате чего два человека получили серьезные травмы. Одна из пострадавших Мария Артемова несколько дней находилась в коме, сейчас врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Сам Бил сначала отрицал причастность к аварии, даже заявлял, что отдавал машину в пользование своему другу и прибыл на место трагедии уже после ДТП. Впрочем, после того как обнародовали записи с видеокамер, доказывающие, что именно Эдвард был за рулем, он стал главным подозреваемым по делу.

По мнению следствия, блогер нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной аварии. Следствие планирует назначить пранкеру психиатрическую экспертизу, чтобы определить, осознавал ли он, что совершает преступление. Мария Артемова, серьезно травмированная в результате ДТП, была признана пострадавшей.

Напомним, что ранее Бил смог избежать ареста на время суда. Согласно вынесенному решению, Эдвард сможет находиться дома все то время, что будут идти следственные мероприятия. В течение следующих двух месяцев он не имеет права выходить из квартиры в ночное время суток и принимать участие в массовых событиях.