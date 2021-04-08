ФОТО | Анфиса Чехова пожаловалась на отдых в Майами
Белоснежный пляж, яркое солнце, температура воздуха — плюс 26, воды — плюс 25: не отдых, а сказка. Однако у каждой медали есть своя оборотная сторона. В очередном посте Анфиса решила рассказать о минусах отдыха в Майами, которые ей показались весьма существенными.
Первый — это высокие цены. Если раньше для российских туристов поездка в США была пусть и затратным, но доступным удовольствием, то теперь, когда доллар по отношению к рублю скакнул вверх, стоимость заокеанского вояжа для многих стала неподъемной. Особенно учитывая то, как в Майами все дорого.
“Средний чек в ресторане — 100 долларов, и это без бутылки вина и на одного. Отели тоже просят не мало за весьма скромные номера, — рассказала Чехова. — Русских, кстати, встречаю не так много, как обычно. Хотя самолет был полный, когда летела. Но цены на билеты и на проживание в Майами сейчас такие, что, наверное, не многих русских сюда и тянет”.
Второй минус, по словам Анфисы, — это обилие на улицах города людей с ментальными проблемами.
“Довольно часто встречаются психически больные люди. Ощущение, что психбольниц в Майами не держат, — посетовала телеведущая. — Вчера мимо меня прошел абсолютно голый чернокожий мужчина, чуть подальше я заметила его одежду, лежащую на тротуаре. Жарко, видимо, стало человеку, решил скинуть одежды, чтобы ничего не стесняло. А сейчас вот в кафе сидит прилично одетый чернокожий мужчина, который ведет активную беседу с самим собой. Сначала ругался с собой на чем свет стоит, а сейчас угорает и ржет в голос. И никто из кафе его не выводит, все игнорируют и проходят мимо, ровно как и голый человек на улице никого не смутил”.
В остальном в Майами царит курортная атмосфера. И даже карантинные меры там не такие строгие, как во многих других штатах США.
“Флорида сейчас самый свободный американский штат по части антиковидных мер. Люди ходят без масок, разве что в магазинах и на входе в рестораны и кафе просят их надеть. А так, тусовки, веселье на пляже, полная бронь отелей и ресторанов. В очереди в некоторые популярные рестораны можно простоять два часа. А всё потому, что в свободное от ковидных мер Майами переехала вся Америка, особенно жители Нью-Йорка, где очень строгие ковидные меры”, — сообщила Анфиса.
Подписчики забросали телеведущую вопросами: как она при закрытых границах сумела попасть в США. Анфиса объяснила, что Америка принимает туристов, а визу США она сделала еще до пандемии.