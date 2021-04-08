ФОТО | Анфиса Чехова пожаловалась на отдых в Майами

Белоснежный пляж, яркое солнце, температура воздуха — плюс 26, воды — плюс 25: не отдых, а сказка. Однако у каждой медали есть своя оборотная сторона. В очередном посте Анфиса решила рассказать о минусах отдыха в Майами, которые ей показались весьма существенными.

Первый — это высокие цены. Если раньше для российских туристов поездка в США была пусть и затратным, но доступным удовольствием, то теперь, когда доллар по отношению к рублю скакнул вверх, стоимость заокеанского вояжа для многих стала неподъемной. Особенно учитывая то, как в Майами все дорого.

“Средний чек в ресторане — 100 долларов, и это без бутылки вина и на одного. Отели тоже просят не мало за весьма скромные номера, — рассказала Чехова. — Русских, кстати, встречаю не так много, как обычно. Хотя самолет был полный, когда летела. Но цены на билеты и на проживание в Майами сейчас такие, что, наверное, не многих русских сюда и тянет”.

Второй минус, по словам Анфисы, — это обилие на улицах города людей с ментальными проблемами.