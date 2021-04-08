Культура
08.04.2021, 20:30

Новый сезон программы „Стиль Жизни с Анатолием Эйном”

 
В воскресенье 11 апреля в 11:00 и 23:50 на канале 3+
В этом выпуске программы “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” мы продолжаем увлекательное путешествие в Испании на острове Гран-Канария!

Нас ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, испанская кухня, модная индустрия, мир музыки и искусства!

“Стиль Жизни с Анатолием Эйном” — это популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.

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