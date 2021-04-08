08.04.2021, 20:30
Новый сезон программы „Стиль Жизни с Анатолием Эйном”
В воскресенье 11 апреля в 11:00 и 23:50 на канале 3+
В этом выпуске программы “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” мы продолжаем увлекательное путешествие в Испании на острове Гран-Канария!
Нас ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, испанская кухня, модная индустрия, мир музыки и искусства!
“Стиль Жизни с Анатолием Эйном” — это популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.