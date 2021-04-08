Эксперт по сну посоветовал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Эксперт порекомендовал людям, которых мучает бессонница, понизить температуру в спальне на несколько градусов. По его словам, прохлада помогает уснуть и спать дольше.

“Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму”, — сетует Уинтер. По его словам, в действительности это не так.

Уинтер упоминает несколько методов улучшения сна: физические упражнения, сокращение употребления алкоголя, медитация. Кроме того, засыпать и пробуждаться следует всегда в одно и то же время. “Наличие постоянного графика сна помогает мозгу понять, когда наступает время спать, — объясняет эксперт.